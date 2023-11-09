Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии отца

Дочь Брюса Уиллиса Таллула рассказала, что отец «все тот же»

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис рассказала о состоянии отца, у которого диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД). Ее слова приводит Page Six.

«Он все тот же, и, как мне кажется, в этом отношении я осознала, что это лучшее, о чем вы только можете мечтать. Я вижу любовь, когда я рядом с ним. Это мой папа, он любит меня, и это действительно нечто особенное», — сказала Уиллис в шоу Дрю Бэрримор.

Отмечается, что для родных было облегчением узнать окончательный диагноз актера, несмотря на то, что одновременно это было и «болезненно». По словам дочери Уиллиса, семья считает важным распространять информацию о ЛВД, поэтому они делятся подробностями жизни звезды «Крепкого орешка». «Если мы можем взять что-то, с чем мы боремся как семья, чтобы помочь другим людям и изменить их отношение, то это правда нечто особенное для нас», — добавила она.

Ранее режиссер сериала «Детективное агентство "Лунный свет"» Гленн Гордон Кэрон поделился подробностями о состоянии Брюса Уиллиса. Он поведал, что актер три минуты не мог вспомнить его, а также отметил, что Уиллису больше не доступны языковые навыки.