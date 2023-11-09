Двоих россиян задержали за совершенную 29 лет назад тройную расправу

Полиция задержала двоих мужчин за совершенное в 1994-м убийство трех человек

В Оренбургской области следователи завершили расследование уголовного дела, которое возбудили еще в 1994 году по факту расправы над двумя женщинами и 10-летним мальчиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В рамках этого дела весной 2023 года полиция задержала двоих мужчин. Один скрывался с поддельными документами в Омской области. Его поймали в апреле. Второй фигурант длительное время проживал под другой фамилией. Его задержали в мае в Новосибирске. Мужчин доставили в Оренбург и отправили под стражу. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 сентября 1994 года в квартире одного из жилых домов Оренбурга нашли 48-летнюю хозяйку квартиры, ее 19-летнюю дочь, которая была на пятом месяце беременности, и 10-летнего сына с множеством колото-резаных ран и признаками удушья. В тот же день по данному факту следственным органом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 102 УК РСФСР. Во время осмотра места происшествия следователи выяснили, что преступники украли из квартиры более 15 миллионов рублей.

Преступление долго оставалось нераскрытым, однако сейчас правоохранители смогли установить причастность к нему двоих граждан 46 и 44 лет. По версии следствия, 21 сентября 1994 года они проникли в квартиру женщины, которая занималась бизнесом, чтобы украсть ее имущество. В результате они лишили жизни ее саму и членов ее семьи, а также украли деньги.

Ранее в Курганской области следователи раскрыли уголовное дело о расправе над главным редактором газеты «Курганские вести» Владимиром Кирсановым 22-летней давности, под суд пойдут два члена местной ОПГ.