Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:29, 9 ноября 2023Силовые структуры

Двоих россиян задержали за совершенную 29 лет назад тройную расправу

Полиция задержала двоих мужчин за совершенное в 1994-м убийство трех человек

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Оренбургской области следователи завершили расследование уголовного дела, которое возбудили еще в 1994 году по факту расправы над двумя женщинами и 10-летним мальчиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В рамках этого дела весной 2023 года полиция задержала двоих мужчин. Один скрывался с поддельными документами в Омской области. Его поймали в апреле. Второй фигурант длительное время проживал под другой фамилией. Его задержали в мае в Новосибирске. Мужчин доставили в Оренбург и отправили под стражу. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 сентября 1994 года в квартире одного из жилых домов Оренбурга нашли 48-летнюю хозяйку квартиры, ее 19-летнюю дочь, которая была на пятом месяце беременности, и 10-летнего сына с множеством колото-резаных ран и признаками удушья. В тот же день по данному факту следственным органом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 102 УК РСФСР. Во время осмотра места происшествия следователи выяснили, что преступники украли из квартиры более 15 миллионов рублей.

Преступление долго оставалось нераскрытым, однако сейчас правоохранители смогли установить причастность к нему двоих граждан 46 и 44 лет. По версии следствия, 21 сентября 1994 года они проникли в квартиру женщины, которая занималась бизнесом, чтобы украсть ее имущество. В результате они лишили жизни ее саму и членов ее семьи, а также украли деньги.

Ранее в Курганской области следователи раскрыли уголовное дело о расправе над главным редактором газеты «Курганские вести» Владимиром Кирсановым 22-летней давности, под суд пойдут два члена местной ОПГ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы

      Почти четверть крупных компаний в России захотели повысить отпускные цены

      Оценено влияние ежедневного употребления ягод на здоровье

      В России стало не хватать сырья для производства коньяка

      Россиянину отказали в обмене валюты в Европе из-за санкций

      Российского следователя обвинили в краже из полиции почти 300 шкур рыси

      В ХАМАС понадеялись на постоянную войну с Израилем

      В Израиле сочли идею о паузе в войне с ХАМАС очень плохой идеей

      Нападение на машину на МКАД попало на видео

      53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной для модного бренда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости