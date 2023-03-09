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18:24, 9 марта 2023Силовые структуры

Следователи раскрыли убийство журналиста 22-летней давности

Два члена курганской ОПГ пойдут под суд за убийство журналиста Кирсанова в 2001 году

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Курганской области следователи раскрыли уголовное дело об убийстве главного редактора и обозревателя газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова 22-летней давности, под суд пойдут два члена местной ОПГ. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 мая 2001 года Иван Курпишев и Александр Штинген подкараулили журналиста возле гаража. Там они до смерти забили его металлической дубинкой, затем обыскали помещение и украли документы, связанные с профессиональной деятельностью жертвы.

Чтобы запутать сыщиков, личный автомобиль Кирсанова был перемещен к зданию редакции. Благодаря новым достижениям криминалистов в 2021 году на чехлах сидения автомобиля журналиста были найдены биологические следы подозреваемых. В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастные еще два члена ОПГ, которых убили десять лет назад.

Кроме того, следователи установили, что Курпишев причастен еще к двум заказным убийствам. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.

2 марта в Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего и убившего первокурсницу 20 лет назад.

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Владимир Седов
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