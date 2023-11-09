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09:13, 9 ноября 2023Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о несоответствии страны критериям членства в ЕС

Экс-премьер Украины Азаров: страна не соответствует критериям членства в ЕС

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Ситуация в экономике, конфликт, нарушение фундаментальных прав сделали Украину страной, которая не соответствует критериям членства в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил экс-премьер республики Николай Азаров в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Экономика Украины не соответствует критериям для вступления в Европейский Союз. Критерии требуют, чтобы была конкурентоспособная рыночная экономика. Она у нас на Украине в 2013 году не была конкурентной», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что украинская экономика находится в состоянии разрухи. Как утверждает Азаров, бюджет Украины на три четверти финансируется западными партнерами. Экс-премьер отметил, что киевский режим ни по одному из критериев ЕС не подходит для вступления в организацию. Он также назвал заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о рекомендациях по Украине «политико-конъюнктурным» решением.

Ранее Азаров заявил, что СНГ сыграл большую роль для Украины и граждан республики. По его словам, возглавляемое им правительство совместно с партнерами по содружеству работало над воссозданием экономических связей, существовавших в СССР.

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      Кристина Есикова
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