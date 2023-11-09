Экс-солистка «Серебра» снялась в откровенном наряде для зарубежного бренда

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном наряде для рекламы итальянского модного бренда Diesel. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 29-летняя исполнительница предстала у автомобиля, изображая, что ремонтирует его. При этом она надела джинсовый костюм, который состоял из обнажающего часть груди жилета и расклешенных джинсов. Кроме того, знаменитость распустила волосы и накрасила губы розовой помадой.

Поклонники оценили фотосессию в комментариях. «Круто», «Королева», «Икона», «Красота», — восхитились пользователи сети.

Ранее в ноябре российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова показала откровенные фото. 31-летняя звезда сериала «Чики» снялась обнаженной, прикрыв интимные части тела париками с длинными локонами коричневого оттенка.