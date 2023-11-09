Еще один участник азербайджанской мафии попал под следствие за избиение россиян

В Петербурге задержали еще одного подростка из азербайджанской мафии

В Санкт-Петербурге задержали 17-летнего подростка, который участвовал в нападениях на людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Ему предъявили обвинение, решается вопрос о мере пресечения. По данным РЕН ТВ, юноша родом из Липецка, но проживал в Петербурге. Выяснилось, что он напал на 21-летнего местного жителя вместе с молодыми людьми, которые называли себя азербайджанской мафией.

Продолжается установление других участников нападений.

3 ноября сообщалось, что главу банды треш-блогеров Турала Мамедова задержали в Азербайджане. Всего по делу о хулиганстве на почве национальной ненависти и вражды задержали уже 11 человек