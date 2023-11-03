Главу банды треш-блогеров задержали в Азербайджане

«Ъ»: в Азербайджане задержан лидер группировки, избивавшей жителей Петербурга

Избивавшего петербуржцев главу банды треш-блогеров Турала Мамедова задержали в Азербайджане. Об этом «Ъ» сообщил председатель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев.

Банда стала известна благодаря роликам в социальных сетях, в которых показано, как они нападали на жителей Северной столицы. Было возбуждено уголовное дело, участников группы задержали, но Мамедов скрылся и был объявлен в международный розыск.

В настоящее время задержанный ожидает экстрадиции в Россию. Как сообщила пресс-секретарь Азербайджанской диаспоры Рашада Оруджова, с российской стороны об этом был направлен запрос в соответствии с конвенцией.

Она добавила, что Мамедов не принимал участия в жизни диаспоры, но ее глава Мамишев связался с семьей блогера. Он жестко осудил его действия, а родители принесли извинения всем жителям Санкт-Петербурга.

Всего по делу о хулиганстве на почве национальной ненависти и вражды задержали уже 11 человек, которые называли себя азербайджанской мафией. Накануне в региональном управлении Следственного комитета сообщили о задержании 12-го члена банды. Сотрудники СКР и спецназа ФСБ задержали 18-летнего молодого человека в его особняке и доставили на допрос.

По версии следствия, в 2023 году группа молодых людей провоцировала драки с жителями Петербурга и избивала их. Расследование началось после того, как глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана.