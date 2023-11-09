В Германии рассказали о закулисных разговорах о России и Украине

Немецкий бизнесмен Дотком: Запад обсуждает скорую отставку Зеленского

На Западе обсуждают отстранение от кресла президента Украины Владимира Зеленского, которое позволит начать переговоры с Москвой. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, разговоры за столом власти сводятся к тому, что и президента США Джо Байдена, и Зеленского вытесняют. «Байден не станет баллотироваться в 2024 году, а Зеленский уйдет в отставку в течение трех месяцев», — рассказал он о закулисных разговорах.

Бизнесмен уверен, что также наступит конец власти главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. По мнению эксперта, кадровые перестановки создают условия для «серьезных переговоров» с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас неподходящее время для проведения выборов. Он отметил, что в военное время следует сосредоточиться на вопросах обороны. Украинский лидер посоветовал организациям и политическим силам не тратить энергию и прекратить вбрасывать эту тему в народ.