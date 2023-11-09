Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:19, 9 ноября 2023Мир

В Германии рассказали о закулисных разговорах о России и Украине

Немецкий бизнесмен Дотком: Запад обсуждает скорую отставку Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

На Западе обсуждают отстранение от кресла президента Украины Владимира Зеленского, которое позволит начать переговоры с Москвой. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывший Twitter).

По его словам, разговоры за столом власти сводятся к тому, что и президента США Джо Байдена, и Зеленского вытесняют. «Байден не станет баллотироваться в 2024 году, а Зеленский уйдет в отставку в течение трех месяцев», — рассказал он о закулисных разговорах.

Бизнесмен уверен, что также наступит конец власти главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. По мнению эксперта, кадровые перестановки создают условия для «серьезных переговоров» с Россией.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас неподходящее время для проведения выборов. Он отметил, что в военное время следует сосредоточиться на вопросах обороны. Украинский лидер посоветовал организациям и политическим силам не тратить энергию и прекратить вбрасывать эту тему в народ.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали условие для возвращения России замороженных активов

      Путин прибыл в Казахстан на встречу с Токаевым

      На берегу Евфрата начались бои между силами США и Сирии

      «Самая сексуально активная женщина» Австралии решила найти любовь за 52 недели

      Правда ли, что баня защищает от всех болезней и укрепляет иммунитет? Врачи развеяли мифы о пользе и вреде бани

      Экс-разведчик ЦРУ раскрыл вывод США по Украине

      В России объяснили планы ЕС не оценивать ситуацию с русским языком на Украине

      Распространенный паразит кошек привел к истощению у пожилых людей

      В Германии рассказали о закулисных разговорах о России и Украине

      В Бельгии предложили запретить товары с «оккупированных Израилем территорий»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости