ХАМАС заявило о гибели заложницы при атаке сектора Газа

ХАМАС: при атаке Газы погибла находящаяся в заложниках военнослужащая Израиля

Во время атаки Израиля на сектор Газа погибла израильская военнослужащая. О гибели заложницы заявило военное крыло палестинского исламистского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассама», передает РИА Новости.

Кроме того, в результате атаки был ранен один израильский военный, находящийся в заложниках.

Президент Израиля Ицхак Герцог пообещал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит воевать с палестинским движением ХАМАС, несмотря на страдания мирных граждан в секторе Газа, и боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожено. По словам израильского лидера, только это может положить конец страданиям израильтян и палестинцев.