«Исламский джихад» заявил о намерении освободить двоих заложников

«Исламский джихад» отпустит двух заложников из Газы по гуманитарным соображениям

Радикальное палестинское движение «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) готово освободить двоих израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявила группировка «Сарая аль-Кудс», являющаяся боевым крылом организации, сообщает ТАСС.

«Мы заявляем о своей готовности освободить находящихся в плену женщину и мальчика по гуманитарным соображениям», — объяснили представители группировки.

Они уточнили, что не могут оказать им медицинскую помощь из-за нехватки лекарств, поэтому приняли решение отпустить их.

Ранее представители палестинского движения пообещали отпустить иностранных заложников. В качестве условия они потребовали временного перемирия.