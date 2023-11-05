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11:26, 5 ноября 2023Мир

В Палестине назвали условие выдачи иностранных заложников

«Исламских Джихад» отпустит иностранных заложников в случае временного перемирия

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Палестинское движение «Исламский Джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) пообещала отпустить иностранных заложников в случае, если будет достигнуто временное перемирие. Условия выдачи иностранцев назвали представители радикальной группировки, передает ТАСС.

«Мы освободим гражданских заложников во время временного перемирия, которое сейчас обсуждается», — заявили они.

Ранее в ноябре премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе совместной пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой сравнил разрушения в секторе Газа с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы.

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      Фариза Бацазова
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