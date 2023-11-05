В Малайзии разрушения в Газе сравнили с ущербом от бомбардировки Хиросимы

Премьер Малайзии Ибрагим сравнил разрушения в Газе с бомбардировкой Хиросимы

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в ходе совместной пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой сравнил разрушения в секторе Газа с ущербом от атомной бомбардировки Хиросимы. Об этом пишет ТАСС.

«Бомбы в Газе превысили масштабы ущерба по сравнению с Хиросимой во время Второй мировой войны», — заявил он.

Глава правительства азиатской страны также поблагодарил Кисиду за оказание гуманитарной помощи.

31 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа. Последствия операции для гражданских лиц ЦАХАЛ назвал «трагедией войны».

Ранее в ноябре стало известно, что два самолета Ил-76 МЧС России доставят 60 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей сектора Газа. Спецборта доставят нуждающимся мирным жителям Газы в том числе продукты питания, матрасы и подушки, а также средства личной гигиены.