Из-за кончины заключенного в российской колонии возбудили дело

Из-за гибели заключенного в колонии Петербурга возбудили дело о нарушении правил

После кончины заключенного в исправительной колонии № 6 в Петербурге возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, инспекция зафиксировала проблемы на производстве, где работают отбывающие тюремный срок. Возможно, одна из них стала причиной лишения жизни мужчины. К примеру, в цехах колонии не всегда проводили инструктаж для рабочих, условия труда не соответствовали нормам, а некоторые станки были в плохом состоянии.

Мужчина отбывал наказание по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Рукав его куртки затянуло в электрическую дробилку, поэтому он ударился головой об ограждение.

Ранее Управление ФСИН по Саратовской области провело проверку в исправительной колонии № 4 в Пугачеве.