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13:39, 9 ноября 2023Мир

Израиль установит зоны безопасности в Газе с запретами на приближение

Израиль решил установить зоны безопасности в Газе с запретами на приближение

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Израиль установит зоны безопасности в Газе, к которым будет запрещено приближаться. Об этом газете El País заявил израильский министр без портфеля Гидеон Саар.

По его словам, израильская сторона не имеет никаких территориальных претензий на Газу и не желает возобновлять еврейские поселения. «Мы хотим жить в мире, а с [палестинским движением] ХАМАС невозможно жить в мире», — подчеркнул Саар, назвав группировку нацистским движением.

Министр указал, что после уничтожения военного и правительственного потенциала ХАМАС может быть установлен переходный период для реабилитации Газы.

«То, что было раньше, когда террористы свободно гуляли по границе и даже доходили до самого ограждения и стреляли по солдатам, больше не повторится», — заявил он. Саар рассказал, что Израиль намерен организовать полосы безопасности, которые, возможно, будут заминированы.

Представитель израильского правительства отметил, что эпоха, когда евреи страдали и не могли защитить себя, закончилась в 1948 году. «Сегодня евреи защищаются. Наша ошибка заключалась в том, что мы не сделали этого до сих пор», — заключил Саар.

Ранее советник ХАМАС по СМИ Тахер Эль-Нуну заявил, что группировка надеется на постоянную войну с Израилем. «Я надеюсь, что состояние войны с Израилем станет постоянным на всех границах и что арабский мир поддержит нас», — сказал Тахер Эль-Нуну, добавив, что он стремится «не управлять сектором Газа, а обеспечивать его водой и электричеством». По его словам, ХАМАС разбудил мир от глубокого сна и показал, что этот палестинский вопрос должен оставаться на повестке дня.

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      Виктория Кондратьева
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