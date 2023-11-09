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09:48, 9 ноября 2023Мир

В ХАМАС понадеялись на постоянную войну с Израилем

Советник ХАМАС заявил, что надеется на постоянную войну с Израилем

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

ХАМАС надеется на постоянную войну с Израилем. Об этом заявил советник палестинской группировки по СМИ Тахер Эль-Нуну, передает Fox News.

«Я надеюсь, что состояние войны с Израилем станет постоянным на всех границах и что арабский мир поддержит нас», — сказал он, добавив, что он стремится не управлять сектором Газа, а обеспечивать его водой и электричеством.

По его словам, ХАМАС разбудил мир от глубокого сна и показал, что этот палестинский вопрос должен оставаться на повестке дня.

Ранее в Израиле прокомментировали идею о паузе войны с ХАМАС. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскритиковал это предложение, назвав его очень плохим.

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      Виктория Кондратьева
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