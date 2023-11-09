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09:47, 9 ноября 2023Мир

В Израиле сочли очень плохой идеей паузу в войне с ХАМАС

Экс-премьер Израиля назвал плохой идеей предложение о паузе в войне с ХАМАС

Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскритиковал предложения США и других правительств о необходимости взятия трехдневной паузы в войне с радикальной палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает Fox News.

Экс-премьер назвал «очень плохой идеей» временное прекращение боевых действий. «Я думаю, что вместо того, чтобы оказывать давление на Израиль с целью прекращения огня, должна быть только одна точка давления — оказать давление на ХАМАС с целью разоружения Газы и освобождения заложников», — сказал он.

Ранее портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников сообщил, что президент США Джо Байден призвал израильского премьера согласиться на паузу в боях для решения вопроса освобождения заложников ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также заявил, что никто не сможет организовать паузу без возвращения заложников, удерживаемых в Газе уже несколько дней.

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      Виктория Кондратьева
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