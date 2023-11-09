Посольство КНР в Японии: страны G7 затягивают украинский конфликт

«Узкие круги», созданные странами G7, затягивают украинский конфликт, и это ясно всему миру. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Японии, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Для всех в мире очевидно, что именно узкие круги, созданные "Большой семеркой", по любому поводу вводят экономические санкции и затягивают конфликт между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Представители посольства Китая обвинили глав МИД стран «Большой семерки» в призыве присоединиться к оказываемому на Россию давлению. В сообщении уточняется, что КНР считает необходимым прекратить провоцировать конфронтацию, которая подрывает международный мир и стабильность.

Ранее заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся назвал повод уважать Россию. По его словам, это способность противостоять санкциям западных стран.