Принца Уильяма укусил незнакомый младенец

Незнакомый младенец укусил принца Уильяма за палец во время визита в Сингапур

Во время общения принца Уильяма с поклонниками его укусил незнакомый младенец. Об этом пишет Daily Mirror.

Принц Уильям прибыл в Сингапур с визитом в воскресенье, 5 ноября. В аэропорту Чанги его встретила радостная толпа. Принц остановился возле матери с восьмимесячным ребенком по имени Альбане Коста. Как только он вытянул руку, младенец тут же укусил его за палец. В ответ Уильям только улыбнулся и протянул ребенку всю ладонь. После этого принц пообщался еще с несколькими поклонниками.

Принц Уильям приехал в Сингапур, чтобы принять участие в премии Earthshot Prize, которая проводится уже третий год после ее учреждения Уильямом и Королевским фондом в 2021 году. Ежегодно пять победителей награждаются за вклад в защиту окружающей среды и получают грант в размере одного миллиона фунтов стерлингов (около 112 миллионов рублей) для продолжения своей работы.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон выразила желание, чтобы ее старший сын Джордж Александр Луи — принц Уэльский, будущий король Георг V — получил образование в публичной школе, где мальчики и девочки учатся вместе. Это неслыханное нарушение традиций, поскольку на протяжении более тысячи лет все будущие правители Англии, а потом и Великобритании учились в специальных учебных заведениях для мальчиков.