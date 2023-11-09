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20:40, 9 ноября 2023Бывший СССР

Лавров озвучил отношение России к партнерам Армении

Лавров: Россия не имеет предубеждений против партнеров Армении

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия не имеет предубеждений против внешних партнеров Армении. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки определила сама, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами», — заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что Москва никогда не дружит с кем-то «против кого-то».

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      Алевтина Запольская
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