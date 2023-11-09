Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 9 ноября 2023Мир

МИД Израиля заявил о закрытии КПП «Рафах»

МИД Израиля: КПП «Рафах» закрыт по соображениям безопасности
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

КПП «Рафах» на границе с Египтом закрыт по соображениям безопасности. Об этом заявили в МИД Израиля, передает РИА Новости.

Представитель дипломатического ведомства также отметил, что «ХАМАС не позволяет некоторым жителям сектора газа с двойным гражданством покинуть анклав». При этом, он подчеркнул, что «Израиль не возражает, чтобы любой иностранный гражданин покинул сектор газа в случае отсутствия связей с ХАМАС».

КПП «Рафах» уже ранее закрывался 20 октября вскоре после того, как через него проехали 20 грузовиков. По словам представителя Генерального секретаря ООН, 20 грузовиков с гуманитарной помощью принадлежали Египетскому Красному Полумесяцу.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли детали ликвидации 128-й бригады ВСУ

      Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

      Реклама

      В России оценили дефицит кадров в нефтегазовой отрасли

      В США применили макет Т-72 на учениях

      Раскрыт новый хит российского ТВ

      Россиянин избил собутыльника палкой и попал в колонию на девять лет

      Власти российского приграничного региона объяснили звуки взрывов

      Байден пригрозил Ирану

      Робопес помог разоружить и задержать преступника

      Слепаков спародировал песню SHAMAN «Я русский»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости