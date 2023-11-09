МИД Израиля заявил о закрытии КПП «Рафах»

МИД Израиля: КПП «Рафах» закрыт по соображениям безопасности

КПП «Рафах» на границе с Египтом закрыт по соображениям безопасности. Об этом заявили в МИД Израиля, передает РИА Новости.

Представитель дипломатического ведомства также отметил, что «ХАМАС не позволяет некоторым жителям сектора газа с двойным гражданством покинуть анклав». При этом, он подчеркнул, что «Израиль не возражает, чтобы любой иностранный гражданин покинул сектор газа в случае отсутствия связей с ХАМАС».

КПП «Рафах» уже ранее закрывался 20 октября вскоре после того, как через него проехали 20 грузовиков. По словам представителя Генерального секретаря ООН, 20 грузовиков с гуманитарной помощью принадлежали Египетскому Красному Полумесяцу.