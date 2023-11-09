Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:58, 9 ноября 2023Бывший СССР

Молдавию обвинили в перенятии русофобских практик Украины и Прибалтики

Представитель России в ОБСЕ Волгарев: Молдавия взяла в пример русофобию Украины
СюжетНаселение России:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Молдавия берет пример с Украины и Прибалтики и перенимает у них практики ущемления прав русскоязычного населения. В русофобии правительство республики обвинил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев, его слова приводит ТАСС.

«Молдавские власти, вдохновившись деструктивными практиками Украины и государств Балтии, избрали агрессивный курс в отношении русского и русскоязычного населения», — сказал Волгарев.

Представитель России подчеркнул, что население страны не одобряет проводимую Кишиневом политику.

Он отметил, что Москва призывает власти Молдавии вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств по ОБСЕ в сфере человеческого измерения.

Волгарев обратился к профильным исполнительным структурам ОБСЕ с призывом отреагировать на происходящее в рамках их мандатов.

Ранее стало известно, что нынешний курс правительства Молдавии поддерживает всего 38,7 процента опрошенных граждан, а 48,2 процента недовольны им.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли детали ликвидации 128-й бригады ВСУ

      Врачи и медики оценили популярный сериал о скорой помощи

      Захарова заявила о включении в списки на вывоз из Газы 300 детей из России

      Модель Перминова снялась в откровенном наряде

      Лавров озвучил отношение России к партнерам Армении

      В Москве построят новый мост

      Байден отвергнет законопроект о помощи Израилю без средств для Украины

      Россия вышла из соглашения с Японией о ядерном оружии

      Муж Барбры Стрейзанд рассказал о трех годах сексуального воздержания

      Финалист «Фабрики звезд» рассказал о блате на проекте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости