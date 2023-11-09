Молдавию обвинили в перенятии русофобских практик Украины и Прибалтики

Представитель России в ОБСЕ Волгарев: Молдавия взяла в пример русофобию Украины

Молдавия берет пример с Украины и Прибалтики и перенимает у них практики ущемления прав русскоязычного населения. В русофобии правительство республики обвинил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев, его слова приводит ТАСС.

«Молдавские власти, вдохновившись деструктивными практиками Украины и государств Балтии, избрали агрессивный курс в отношении русского и русскоязычного населения», — сказал Волгарев.

Представитель России подчеркнул, что население страны не одобряет проводимую Кишиневом политику.

Он отметил, что Москва призывает власти Молдавии вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств по ОБСЕ в сфере человеческого измерения.

Волгарев обратился к профильным исполнительным структурам ОБСЕ с призывом отреагировать на происходящее в рамках их мандатов.

Ранее стало известно, что нынешний курс правительства Молдавии поддерживает всего 38,7 процента опрошенных граждан, а 48,2 процента недовольны им.