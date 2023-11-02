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15:18, 2 ноября 2023Бывший СССР

Почти половина граждан Молдавии оказались недовольны курсом страны

iData: нынешним курсом Молдавии недовольны 48,2 % граждан страны

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Нынешний курс Молдавии поддержали всего 38,7 процента опрошенных граждан, а 48,2 процента недовольны им. Об этом сообщила молдавская компания Date Inteligente (iData).

Опрос жителей Молдавии проводился с 22 по 29 ноября, в нем приняли участие 1322 человека. 13,1 процента опрошенных не смогли ответить на вопрос об отношении к курсу страны.

Компания отметила, что сильнее всего уровень недовольства выбранным курсом вырос среди молдаван в мае и апреле 2023 года. Тогда к нему плохо отнеслись 50,5 и 50,7 процента соответственно.

Ранее в молдавском минфине заявили, что не будут платить взносы в СНГ и организации на платформе Содружества. Такие предложения содержатся в проекте закона о бюджете Молдавии на 2024 год.

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      Александр Слабиев
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