Почти половина граждан Молдавии оказались недовольны курсом страны

iData: нынешним курсом Молдавии недовольны 48,2 % граждан страны

Нынешний курс Молдавии поддержали всего 38,7 процента опрошенных граждан, а 48,2 процента недовольны им. Об этом сообщила молдавская компания Date Inteligente (iData).

Опрос жителей Молдавии проводился с 22 по 29 ноября, в нем приняли участие 1322 человека. 13,1 процента опрошенных не смогли ответить на вопрос об отношении к курсу страны.

Компания отметила, что сильнее всего уровень недовольства выбранным курсом вырос среди молдаван в мае и апреле 2023 года. Тогда к нему плохо отнеслись 50,5 и 50,7 процента соответственно.

Ранее в молдавском минфине заявили, что не будут платить взносы в СНГ и организации на платформе Содружества. Такие предложения содержатся в проекте закона о бюджете Молдавии на 2024 год.