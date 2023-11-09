МВД Абхазии прокомментировало информацию о проникновении диверсантов

МВД Абхазии: информация о проникновении диверсантов не подтвердилась

Информация о проникновении диверсантов в Абхазию не была подтверждена. Об этом сообщило МВД республики, пишет «Sputnik Абхазия».

«Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась», — проинформировали в министерстве.

8 ноября глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что в горах в Гулрыпшском районе была замечена группа вооруженных иностранным оружием людей. Отмечалось, что охотники рассказали о семи людях с оружием без каких-либо опознавательных знаков. Как утверждал Киут, они были в черной форме, масках и касках. Кроме того, что летал их беспилотник и разведывал местность, добавил он.