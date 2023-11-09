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20:09, 9 ноября 2023Бывший СССР

На Украине назначили исполняющего обязанности министра молодежи и спорта

Кабмин Украины назначил Матвея Бедного врио министра молодежи и спорта

Фото: Tobias Flyckt / Unsplash

Кабинет министров Украины назначил Матвея Бедного исполняющим обязанности министра молодежи и спорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее Бедный занимал должность заместителя подавшего в отставку главы министерства Вадима Гутацайта.

В начале 2000-х Бедный работал тренером в фитнес-клубе, а позже стал помощником-консультантом депутата Верховной Рады Украины Андрея Портнова. С 2016 по 2020 год занимал должность директора департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

Накануне министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт подал заявление об отставке.

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