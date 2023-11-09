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14:27, 9 ноября 2023Бывший СССР

На Украине понадеялись завершить переговоры о вступлении в ЕС за два года

Стефанишина: Киев надеется завершить переговоры о вступлении в ЕС за два года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина рассказала, что Киев надеется завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз (ЕС) за два года. Её слова приводит «Европейская правда».

Несмотря на то, что фразы про двухлетний период вступления в ЕС звучат с 2022 года, Стефанишина утверждает, что он ещё не начался, так как переговорный процесс пока не идет. При этом свою оценку украинский вице-премьер объясняет той скоростью внедрения права Евросоюза, которую показывает Украина, и политической волей стран Европы.

«Я считаю от начала переговоров. То есть когда мы говорим о том, что прошло больше года (с момента получения статуса кандидата — прим. «Ленты.ру») — то в моем понимании этот год никогда не засчитывался в двухлетний период», — заявляет Стефанишина.

Ранее вице-премьер заявила, что в стране отсутствует русское меньшинство. По словам Стефанишиной, существуют лишь украинцы, часть из которых общается на русском языке.

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      Александр Курбатов
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