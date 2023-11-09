На Украине заявили об отсутствии в стране русского меньшинства

Вице-премьер Стефанишина заявила об отсутствии русского меньшинства на Украине

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина утверждает, что в стране отсутствует русское меньшинство. Об этом сообщает «Европейская правда».

Соответствующее заявление политик сделала в ходе совместной пресс-конференции с послом Евросоюза на Украине Катариной Матерновой. Она также рассказала, что в связи с этим в переговорах с ЕС вопрос о защите русского меньшинства не стоит.

«В Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке. Я одесситка, и когда хочу — разговариваю на украинском, а когда хочу — на русском, и мне для этого не нужны ни москали, ни решения Венецианской комиссии», — разъяснила свою позицию Стефанишина.

В то же время вице-премьер признала, что обеспечение прав меньшинств должно стать важным шагом на пути к членству Украины в ЕС. По ее словам, данная проблема также не является исключительно украинской, и другим кандидатам также были предъявлены схожие требования.

Ранее Европейская комиссия напомнила Киеву о необходимости реформы законодательства в вопросах прав национальных меньшинств в соответствии с требованиями Венецианской комиссии. Изменения должны коснуться законов «Об образовании», «О государственном языке» и «О средствах массовой информации».