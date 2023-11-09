Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:56, 9 ноября 2023Бывший СССР

На Украине заявили об отсутствии в стране русского меньшинства

Вице-премьер Стефанишина заявила об отсутствии русского меньшинства на Украине
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина утверждает, что в стране отсутствует русское меньшинство. Об этом сообщает «Европейская правда».

Соответствующее заявление политик сделала в ходе совместной пресс-конференции с послом Евросоюза на Украине Катариной Матерновой. Она также рассказала, что в связи с этим в переговорах с ЕС вопрос о защите русского меньшинства не стоит.

«В Украине нет русского меньшинства. Его не существует! Нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство. Есть украинцы, часть из которых разговаривают на русском языке. Я одесситка, и когда хочу — разговариваю на украинском, а когда хочу — на русском, и мне для этого не нужны ни москали, ни решения Венецианской комиссии», — разъяснила свою позицию Стефанишина.

В то же время вице-премьер признала, что обеспечение прав меньшинств должно стать важным шагом на пути к членству Украины в ЕС. По ее словам, данная проблема также не является исключительно украинской, и другим кандидатам также были предъявлены схожие требования.

Ранее Европейская комиссия напомнила Киеву о необходимости реформы законодательства в вопросах прав национальных меньшинств в соответствии с требованиями Венецианской комиссии. Изменения должны коснуться законов «Об образовании», «О государственном языке» и «О средствах массовой информации».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиле потребовали от мировых СМИ разъяснить действия их фотографов 7 октября

      Города России радикально изменятся

      В России захотели ввести ограничения на ввоз ряда товаров

      Из-за кончины заключенного в российской колонии возбудили дело

      Трусова рассказала о первых призовых в карьере

      В Госдуме объяснили значение термина «русский мир»

      Токаев назвал отношения России и Казахстана незыблемыми

      Российский город полностью остался без воды из-за аварии

      Европарламент призвал к профессионализму при введении персональных санкций

      Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии отца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости