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16:10, 8 ноября 2023Бывший СССР

В Еврокомиссии напомнили Киеву о соблюдении прав нацменьшинств

Еврокомиссия напомнила Украине о рекомендациях, касающихся прав нацменьшинств
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Jae C. Hong / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) напомнила Киеву о необходимости выполнить рекомендации Венецианской комиссии в вопросе реформы законодательства о правах нацменьшинств. Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о прогрессе государств, стремящихся к членству в Евросоюзе, сообщает «Европейская правда».

В документе отмечается, что Украина должна внести изменения в законы, касающиеся прав национальных меньшинств.

«В соответствии с заключительными положениями новой редакции Закона о нацменьшинствах (общинах), Кабинет министров обязан в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона подготовить и подать на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в законы "Об образовании", "О государственном языке" и "О средствах массовой информации"», — говорится в документе.

В ЕК подчеркивают, что Киев должен выполнить и остальные рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законом.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. При этом предоставление переговорных рамок должно произойти при выполнении Украиной и Молдавией ряда условий.

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      Алевтина Запольская
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