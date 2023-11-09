На Украине указали на странность версии следствия о гибели помощника Залужного

Политолог Корнейчук: гибель помощника Залужного Частяков не была случайной

Смерть помощника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова произошла не в результате несчастного случая. Такое предположение высказал украинский политолог Дмитрий Корнейчук в интервью YouTube-каналу «Да, это так».

Он усомнился в том, что произошедшее было случайностью, поскольку погибший военный был слишком опытен, чтобы не отличить настоящую гранату от муляжа. Кроме того, по мнению политолога, его смерть может быть связана с заявлением главкома украинских войск о проблемах контрнаступления. Он пояснил, что Залужный оказался единственным высокопоставленным чиновником, признавшим, что операция зашла в тупик.

По версии следствия, Частяков погиб от взрыва гранаты, которую получил в подарок на день рождения от коллеги. Сообщалось, что он решил показать боеприпас сыну, который стал с ним играться. Военный отобрал у ребенка гранату и, вероятно, выдернул кольцо, после чего раздался взрыв.