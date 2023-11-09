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18:43, 9 ноября 2023Бывший СССР

На Западе раскрыли детали ликвидации 128-й бригады ВСУ

WP: ликвидация 128-й бригады ВСУ была похожа на кровавую баню

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ликвидация 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области была похожа на кровавую баню. Детали ракетного удара раскрыло издание The Washington Post (WP).

В результате удара были уничтожены 19 солдат, среди них несколько высокопоставленных офицеров и лучшие бойцы бригады.

Западное издание отмечает, что на церемонии присутствовали около ста военнослужащих и врачи, приехавшие на место, рассказали, что не видели ничего подобного с начала боевых действий.

Ранее сообщалось, что Российская армия нанесла удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. Удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины.

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      Алевтина Запольская
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