WP: ликвидация 128-й бригады ВСУ была похожа на кровавую баню

Ликвидация 128-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области была похожа на кровавую баню. Детали ракетного удара раскрыло издание The Washington Post (WP).

В результате удара были уничтожены 19 солдат, среди них несколько высокопоставленных офицеров и лучшие бойцы бригады.

Западное издание отмечает, что на церемонии присутствовали около ста военнослужащих и врачи, приехавшие на место, рассказали, что не видели ничего подобного с начала боевых действий.

Ранее сообщалось, что Российская армия нанесла удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. Удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины.

