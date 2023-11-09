На Западном берегу реки Иордан начались столкновения ЦАХАЛ и палестинцев

Al Mayadeen: в Дженине начались столкновения израильской армии и палестинцев

В Дженине на Западном берегу реки Иордан начались столкновения между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силами палестинского сопротивления. О столкновениях израильских военных и палестинцев сообщает Al Mayadeen.

«Израильские войска штурмуют город Дженин с нескольких фронтов, получая подкрепление из окрестных Аль-Джаламы и Мукабилы», — сказано в сообщении телеканала.

Отмечается, что израильская армия сталкивается с ожесточенным сопротивлением при попытках продвижения.

Ранее Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что на берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения военных США и союзных им курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) с сирийской армией. По словам собеседника телеканала, американские и курдские отряды находятся восточнее Евфрата, сирийские военные атакуют со стороны запада.