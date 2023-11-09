Названо количество выпущенных из Газы ракет с начала конфликта

ЦАХАЛ: за месяц из Газы было выпущено 9,5 тысячи ракет по Израилю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с начала эскалации конфликта с палестинским движением ХАМАС по территории Израиля было выпущено 9,5 тысяч ракет и минометных мин, а также десятки беспилотников. Об сообщается в армейском Telegram-канале.

Отмечается, что около трех тысяч ракет были запущены в первые часы нападения 7 октября. Также утверждается, что около двух тысяч боеприпасов было перехвачено средствами противовоздушной обороны (ПВО) Израиля.

По данным ЦАХАЛ, это первый раз в истории страны, когда на боевом дежурстве одновременно стоят все доступные средства ПВО. При этом эффективность перехвата в процентном соотношении не указывается, но отмечается, что многие ракеты упали в безлюдных областях.

Также в израильской армии подчеркивают, что около 900 ракет были запущены с территорий гражданских объектов: мечетей, школ, больниц. При этом, как говорится в сообщении, около 12 процентов от общего числа снарядов отклонились от траектории и упали в Газе.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что палестинское движение ХАМАС утратило контроль над севером Газы