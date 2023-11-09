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08:57, 9 ноября 2023Среда обитания

Десятки тысяч россиян остались без тепла и света из-за аварии

Во Владивостоке более 20 тысяч человек остались без тепла и света из-за аварии

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Во Владивостоке без тепла и света остались десятки тысяч жителей. Причиной стала авария на электросетях и теплотрассе, сообщает прокуратура Приморья в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, неисправности возникли в 11:25 и 11:50 по местному времени (в 4:25 и 4:50 по Москве). В результате без электричества, тепла и горячей воды осталось более 20 тысяч россиян.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании обслуживании электрических и тепловых сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии»,— сказано в сообщении прокуратуры.

Ранее 17 населенных пунктов в Приморье частично или полностью остались без света из-за ледяного дождя. Наиболее сложная ситуация из-за таких осадков сложилась в Лесозаводске и Дальнереченске. Отключение света происходило с 5 по 7 ноября и коснулось 100 тысяч жителей региона.

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      Нина Ташевская
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