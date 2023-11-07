Жители десятков населенных пунктов остались без света из-за ледяного дождя

Жители 17 населенных пунктов в Приморье остались без света из-за ледяного дождя

В Приморье 17 населенных пунктов частично или полностью остались без света из-за ледяного дождя. О перебоях в электроснабжении в десятках городов и поселков сообщает пресс-служба правительства российского региона.

«Наиболее сложная ситуация сложилась в Лесозаводске и Дальнереченске», — заявил министр энергетики и газоснабжения Приморья Андрей Леонтьев. Он добавил, что сегодня всем потребителям вернут электричество. Устранением повреждений занимаются 25 бригад энергетиков.

Отключение света происходило с 5 по 7 ноября и коснулось 100 тысяч жителей региона. В ходе ремонтных работ удалось восстановить электроснабжение для 95 тысяч приморцев. Перебои начались из-за обрыва проводов, который произошел во время выпадения смешанных осадков в минувшие выходные.

Ранее стало известно, что учащение ледяных дождей в России связано с глобальным потеплением. Прежде такое явление было характерно для юга страны, однако теперь оно становится нормальным и для Центральной России.