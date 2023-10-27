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12:30, 27 октября 2023Среда обитания

На Россию обрушились ледяные дожди

Климатолог Кислов объяснил мягкую зиму в России глобальным потеплением

Фото: Dmitry Ermakov / ZUMA Press / Globallookpress.com

Учащение ледяных дождей в России связано с глобальным потеплением, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

Раньше такое явление было характерно для юга страны — Крыма или Курской области, объяснил специалист. В настоящее же время ледяной дождь становится нормальным и для Центральной России. «Это [ледяной дождь] фактически проявление глобального потепления, чаще теплый воздух стал проникать, несущий много водяного пара», — объяснил Кислов.

Климатолог добавил, что погодное явление возникает из-за проникновения на территорию страны циклонов Атлантического океана. Он также указал, что в последнее время в России из-за изменения в режиме осадков нет «типично русской зимы», что также связано с климатическими изменениями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказывал приход в Москву «африканского тепла» на следующей неделе. По его словам, температура будет превышать климатическую норму на пять градусов Цельсия. Погода будет соответствовать нормам начала октября.

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      Мария Черкасова
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