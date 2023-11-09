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05:37, 9 ноября 2023Мир

На Украине рассказали об угрозе со стороны Германии

ЄП: новая партия Вагенкнехт для Киева опаснее «Альтернативы для Германии»
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Новая пророссийская партия экс-лидера Социалистической левой партии Германии (Die Linke) Сары Вагенкнехт «Альянс Сара Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) является для Киева большей угрозой, чем праворадикальная «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом написала «Європейська правда».

Автор статьи Кристина Бондарева допустила появление новой политической силы в Германии, которая играет на стороне России и превосходит по силе Die Linke. Сама Вагенкнехт полагает, что хорошие отношения с Москвой входят в интересы Европы.

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Журналистка также обратила внимание на сходство BSW и АдГ. По ее словам, обе силы занимаются популистской политикой, а также выступают с критикой немецкого политического истеблишмента. Партии занимают общие позиции по вопросу мигрантов и антироссийских санкций.

«И при этом эта партия [BSW] может оказаться более опасной, чем "Альтернатива для Германии" — ведь немцам психологически проще поддержать ультралевых, чем ультраправых», — заключила Бондарева.

Ранее в Германии рассказали о закулисных разговорах о России и Украине. Немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком уточнил, что на Западе обсуждают отстранение от кресла украинского президента Владимира Зеленского, которое позволит начать переговоры с Москвой.

Оружие России
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      Марина Совина
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