В России уволили нашедшего ошибки в работе начальства ученого

Нашедший у начальства ошибки генеалог Нилогов сообщил о незаконном увольнении

Российский лингвист, философ и генеалог Алексей Нилогов, опубликовавший несколько статей с критикой научной составляющей работы своего начальства, обвинил руководителей в его незаконном увольнении из Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (ХакНИИЯЛИ). Об этом он сообщил «Ленте.ру».

По мнению ученого, одной из причин была критика выпущенной при участии института «Энциклопедии “Хакасия”: (Хакасско-Минусинская котловина)». «Издали энциклопедию о персоналиях и допустили более ста фактологических ошибок. Халтурно подошли к этому изданию, и получилось то, что получилось», — сказал Нилогов.

Они даже даты жизни бывшего губернатора, который дал поручение эту энциклопедию издавать, неправильно написали Алексей Нилогов

Он отметил, что конфликт с руководством института развивался не только из-за его профессиональной критики. Ученый утверждает, что администрация начала притеснять его после того, как он написал донос на одного из своих коллег.

«Если вкратце, то все началось в прошлом году, с началом СВО, когда у нас в институте завелся один противник СВО, президента. Он выступал в открытую. Я этого человека не то что сдал, но написал в правоохранительные органы. С тех пор на меня начались гонения в институте, в прошлом году была попытка реструктурировать мою должность, сократить», — рассказал он. Нилогов утверждает, что реструктуризацию удалось отменить, но с тех пор давление на него усилилось, и все это вылилось в незаконное увольнение, формальной причиной для которого стали прогулы. Нилогов также предположил, что в НИИ его могут угнетать по национальному признаку.

Ученый заявил, что конфликт с руководством продолжился даже в тот момент, когда он приехал забирать трудовую книжку: «Когда я пришел забирать трудовую книжку во вторник, была потасовка, вызывали Росгвардию, полиция приезжала».

В администрации ХакНИИЯЛИ не ответили на звонок «Ленты.ру», оперативный письменный комментарий получить не удалось.

Ранее сообщалось, что россиянин отсудил 35 миллионов рублей за незаконное увольнение — Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего топ-менеджера ушедшей с российского рынка фирмы Игоря Макарова, который требовал с фирмы выплату компенсаций за вынужденный прогул и оплату неиспользованных дней отпуска за годы работы.