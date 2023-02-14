Россиянин отсудил 35 миллионов рублей за незаконное увольнение

Бывший топ-менеджер Baker McKenzie отсудил 35 миллионов рублей за незаконное увольнение

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшего топ-менеджера международной юридической фирмы Baker McKenzie Игоря Макарова о признании его увольнения незаконным. Об этом пишут «Ведомости».

Макаров также требовал с фирмы выплату компенсаций за вынужденный прогул и оплату неиспользованных дней отпуска за годы работы. Суд взыскал в пользу россиянина более 35 миллионов рублей. Это беспрецедентно высокая сумма для трудовых споров, отметила партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова, представляющая интересы Макарова.

Она пояснила, что незаконное увольнение заключалось в том, что фирма вручила ему соглашение о расторжении трудового договора вместе с приказом об увольнении и трудовой книжкой. При этом истец не согласен с итоговым размером компенсации.

Baker McKenzie сообщила о своем уходе с российского рынка в марте прошлого года. Подразделения компании в Москве и Санкт-Петербурге стали самостоятельными юрфирмами, там Макаров работать не захотел.

Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева назвала плюсы и минусы увольнения перед Новым годом. Она отметила, что если человек напишет заявление в период с 19 по 23 декабря, то обязательная отработка пойдет в счет праздничных дней.