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13:48, 9 ноября 2023Среда обитания

Оценен ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Ущерб от разрушения Каховской ГЭС составил 468 миллиардов рублей
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

По оценкам Минприроды, ущерб от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области составил 468 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства региона Александра Ветрова.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко оценила ущерб экономическим объектам, населенным пунктам и жилому фонду от разрушения ГЭС в сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты. Москва и Киев обвинили друг друга в намеренном разрушении плотины. Абрамченко называла ситуацию в Херсонской области экоцидом.

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      Мария Черкасова
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