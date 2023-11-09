Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась единственного жилья

64-летняя череповчанка поговорила с мошенниками и лишилась единственного жилья

Жительница Череповца лишилась единственного жилья после того, как поговорила с мошенниками. Об этом со ссылкой на местное Управление МВД рассказал мэр города Вадим Германов в Telegram.

64-летней россиянке позвонил неизвестный и сообщил, что деньги, которые она хранит на счете в банке, находятся в опасности, и для устранения угрозы их нужно перевести на другой счет. Пенсионерка последовала совету собеседника, однако после этого злоумышленники убедили ее взять несколько кредитов. Затем неизвестные добились того, что женщина продала единственную квартиру и перевела всю полученную от сделки сумму на «безопасный» счет.

Череповчанка поняла, что ее обманули, лишь после того, как отдала мошенникам все свои сбережения. Общий ущерб, нанесенный россиянке, оценили более чем в 3,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в Минусинске мошенник отобрал квартиру у инвалида.

