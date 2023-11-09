В российском городе мошенник отобрал квартиру у инвалида

В Минусинске инвалид лишился квартиры из-за мошенника

Житель Минусинска отобрал квартиру у инвалида второй группы по психическому заболеванию. Мошенник уверил его, что переселит на равноценную жилплощадь, сообщает управление Следственного комитета по Красноярскому краю.

Поддавшись уговорам афериста, инвалид продал жилье за полтора миллиона рублей. Сделка состоялась в ноябре 2022 года. Был составлен договор купли-продажи и расписка о передаче денежных средств. На самом же деле денег хозяин жилья так и не получил. Продав квартиру в пятиэтажке, инвалид оказался в старом деревянном доме на окраине стоимостью полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Аферист задержан, следователи проясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в другом российском городе, Волгограде, соцработница из дома-интерната для престарелых и инвалидов лишила квартиры мужчину, страдающего психическим заболеванием. Женщина вручила инвалиду расписку, что вернет ему часть денег за счет материнского капитала. По закону, однако, обналичивать эти средства нельзя. Сделку признали недействительной.