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04:33, 10 ноября 2023Среда обитания

Кэти Перри выиграла суд за особняк больного ветерана

NY Post: суд встал на сторону Кэти Перри в споре за дом больного ветерана

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская певица Кэти Перри выиграла суд за особняк больного ветерана. К концу подошло только первое судебное разбирательство по этому делу, показания по встречному иску артистка даст в ближайшие дни, пишет New York Post.

Встав на сторону Кэти Перри, Верховный суд Лос-Анджелеса заключил, что 83-летний Карл Весткотт находился в здравом уме в момент сделки по продаже своего поместья в июле 2020 года. Решение суда станет окончательным через десять дней. Размер ущерба, который будет возмещен Весткоттом за нарушение условий сделки, будет определен в феврале, заявил адвокат певицы.

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По мнению сына Весткотта, Перри грозит обвинение в даче ложных показаний. Исполнительница жаловалась, что все это время, пока тянулись судебные разбирательства, не получала доход с аренды купленного дома. Однако под присягой Перри заявляла о намерении жить в нем.

Предметом спора стало поместье площадью 845 квадратных метров с восемью спальнями в калифорнийском городе Монтесито. Кэти Перри и ее супруг, актер Орландо Блум, отдали за него 14,2 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей). За неделю до заключения сделки страдающий от заболевания головного мозга Весткотт пережил серьезную операцию. Через неделю после продажи особняка Весткотт пришел в себя и передумал продавать жилье.

Это не единственная покупка американской поп-исполнительницы, ставшая поводом для судебных баталий. В 2017 году Кэти Перри отсудила у монахинь бывший католический монастырь. Одна из них не смогла пережить двухлетние судебные прения.

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      Виктория Клабукова
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