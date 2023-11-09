Власти одобрили новый запрет для полиции

Правительство одобрило отстранение полиции от дублирующих проверок бизнеса

Правительство России одобрило и внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будет запрещено дублирование полномочий полиции в отношении бизнеса. Новая инициатива предполагает, что проверки компаний должны проводить только профильные ведомства, сказано в пресс-релизе на сайте кабмина.

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко уточнил, что на первом этапе власти исключат из Кодекса об административных нарушениях 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями. В то же время будут сохранены функции правоохранительных органов по «предотвращению нарушений с возможностью возбуждения административных дел» в отношении граждан.

Вмешательство полиции в деятельность бизнеса в апреле критиковал генпрокурор России Игорь Краснов. По его словам, проверки компаний без регистрации сообщений о преступлении не входят в основные задачи по охране правопорядка. Тогда же он направил президенту Владимиру Путину предложение по регламентации проверок бизнесменов полицейскими.

В августе по итогам июньского 26-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства поручил правительству и Генеральной прокуратуре запретить сотрудникам полиции наказывать представителей бизнеса за нарушения требований надзорных органов. В ходе выступления на форуме Путин отмечал, что вместо профильных надзорных органов к предпринимателям с проверками стали приходить правоохранители. «Происходит подмена понятий. Говорим: проверок не будет, — а на практике оказывается, что будет, только называется по-другому и другие люди приходят», — сетовал он. На фоне участившихся случаев непрофильных проверок президент призвал прекратить подобную практику, чтобы окончательно не подорвать доверие бизнеса к реформе контрольно-надзорной сферы.