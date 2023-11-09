Признанный иноагентом певец захотел продать жилье в Москве и не нашел покупателя

Признанный иноагентом Покровский не смог найти покупателей на квартиру в Москве

Лидер музыкальной группы «Ногу свело!» Максим Покровский (признан Минюстом РФ иноагентом) захотел продать квартиру в Москве и не смог найти покупателя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Певец выставил на продажу четырехкомнатную квартиру с двумя санузлами. Площадь жилья составляет 110 квадратных метров, оно располагается недалеко от станции метро «Митино». Покровский приобрел объект в 1999 году. Теперь квартира продается вместе с мебелью, цена — 25,7 миллиона рублей.

По данным канала, покупатели отказываются от сделки из-за личности владельца. Кроме того, присутствуют юридические сложности: сейчас Покровский проживает в Нью-Йорке и не может вернуться в Россию. Певец планирует переписать жилье на жену, которая затем отправится в Москву заключать сделку. Супруге артиста также придется выписать из квартиры двух детей.

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