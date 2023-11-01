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13:48, 1 ноября 2023Среда обитания

Семья гендиректора «Дождя» начала тайно избавляться от недвижимости в России

Семья гендиректора «Дождя» Синдеевой выставила на продажу три дома в России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Семья гендиректора телеканала «Дождь» (признан Минюстом России иноагентом) Натальи Синдеевой (признана Минюстом России иноагентом) начала тайно избавляться от недвижимости в России. Муж основательницы медиахолдинга банкир Александр Винокуров выставил три дома на закрытую продажу, сообщает Telegram-канал Mash.

Первый особняк находится в коттеджном поселке «Никольская слобода», изначально он стоил 18 миллионов долларов. Покупателю удалось сбить цену до 16 миллионов, однако затем продавец передумал и увеличил сумму до 25 миллионов. Площадь участка составляет 115 соток. Помимо основного здания, на нем располагаются дом для обслуживающего персонала, библиотека, бассейн и лес.

Второй дом на Рублевке стоит 35 миллионов долларов. Недостроенный особняк располагается на участке в шесть гектаров. По данным канала, на объект уже нашелся покупатель. Стоимость третьего особняка не уточняется, однако известно, что он меньше остальных двух.

Ранее стало известно, что звезда Comedy Club Александр Ревва передумал избавляться от недвижимости в России. Он не стал продавать особняк в Московской области стоимостью 250 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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