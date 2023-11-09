Названы возможные проблемы Украины в Евросоюзе

Политолог Межуев: Украина будет иметь к Евросоюзу значительные претензии

После завершения военных действий на Украине между Киевом и Европейским союзом (ЕС) могут вспыхнуть противоречия, которые сейчас стараются не замечать. Об этом заявил политолог Борис Межуев, пишет газета «Известия».

Он отметил, что Украина будет представлять собой поствоенное общество с очень сильным национальным самосознанием. По словам эксперта, Киев будет иметь «значительные претензии» к Европе, включая анализ военной помощи, которую Брюссель оказал или не успел Вооруженным силам Украины (ВСУ). Межуев считает, что все это будет сильно осложнять интеграционные процессы.

«Украина не станет лояльным членом ЕС, и все это прекрасно понимают. Это будут те же самые проблемы, какие есть с Венгрией или Польшей, только в мультиплицированной форме», — назвал он возможные проблемы Киева с ЕС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен исключила поблажки для приема Украины в ЕС. По ее словам, страна должна достичь необходимых целей и критериев.