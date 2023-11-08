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23:56, 8 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС

Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому кабинет министров страны должен выполнить все требования Еврокомиссии для ускорения начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Об этом сообщается на сайте лидера страны.

В документе отмечается, что правительству Украины следует выполнить рекомендации Европейской комиссии, которые представлены в отчете о прогрессе страны «в рамках пакета расширения 2023».

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Согласно указу, кабмину следует инициировать консультации с ЕК по организационным вопросам переговорного процесса по вступлению Украины в Евросоюз. Кроме того, необходимо разработать и подать предложения по созданию делегации для участия в обсуждении по заключению соглашения, подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об утверждении новой программы адаптации законодательства к праву ЕС.

Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова назвала реалистичным сроком вступления страны в ЕС 2030 год. По ее словам, для того, чтобы страна присоединилась к ЕС, должно быть принято много реформ.

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