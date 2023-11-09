Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником

Путин заявил, что Россия считает Казахстан наиболее близким союзником

Россия считает Казахстан не просто союзником, а наиболее близким союзником, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом пишет РИА Новости.

«Россия и Казахстан являются союзниками. Я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто - во всяком случае мы так в России на это смотрим - не просто союзники, а наиболее близкие союзники», — сказал он.

Путин также выразил надежду, что Россия и Казахстан смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности нынешней ситуации.

Касым-Жомарт Токаев при этом отметил, что принципиальных проблем в отношениях Казахстана и России не существует.

Путин прилетел в Астану, где планировалась его встреча с Токаевым, 9 ноября. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что главы государств намерены обсудить весь комплекс отношений, в том числе вопросы инвестиций и взаимодействия в различных областях.