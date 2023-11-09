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13:24, 9 ноября 2023Бывший СССР

Токаев оценил наличие принципиальных проблем в отношениях России и Казахстана

Токаев заявил об отсутствии принципиальных проблем в отношениях Казахстана и РФ

Фото: Sputnik / Konstantin Zavrazhin / Pool / Reuters

Принципиальных проблем в отношениях Казахстана и России не существует. Об этом заявил лидер республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Мы — союзники, стратегические партнеры. Каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в наших взаимоотношениях», — сказал он.

По его словам, Россия и Казахстан понимают, что самостоятельные пути развития не препятствуют, а, наоборот, многократно увеличивают отдачу от взаимовыгодного партнерства. Кроме того, Токаев добавил, что провел с президентом России Владимиром Путиным переговоры по всем вопросам сотрудничества. Как он отметил, удалось достичь полного взаимопонимания по предстоящей совместной работе.

Российский лидер ранее рассказал, что его контакты с Токаевым в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей.

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      Кристина Есикова
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