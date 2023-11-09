Токаев оценил наличие принципиальных проблем в отношениях России и Казахстана

Токаев заявил об отсутствии принципиальных проблем в отношениях Казахстана и РФ

Принципиальных проблем в отношениях Казахстана и России не существует. Об этом заявил лидер республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Мы — союзники, стратегические партнеры. Каких-либо принципиальных вопросов или проблем не существует в наших взаимоотношениях», — сказал он.

По его словам, Россия и Казахстан понимают, что самостоятельные пути развития не препятствуют, а, наоборот, многократно увеличивают отдачу от взаимовыгодного партнерства. Кроме того, Токаев добавил, что провел с президентом России Владимиром Путиным переговоры по всем вопросам сотрудничества. Как он отметил, удалось достичь полного взаимопонимания по предстоящей совместной работе.

Российский лидер ранее рассказал, что его контакты с Токаевым в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей.