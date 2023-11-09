Путин шуткой ответил на отключение его микрофона на встрече с Токаевым

Путин пошутил про отключение микрофона в ходе его выступления в Казахстане

Президент России Владимир Путин шутливо высказался об отключении его микрофона во время выступления перед журналистами по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. На ответ главы государства обратили внимание журналисты кремлевского пула в Telegram.

Российский лидер рассказал, что в ходе встречи, в частности, обсуждались поставки электроэнергии и транзит угля. «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...», — речь Путина оборвалась после короткого сигнала устройства, однако спустя мгновение подача звука возобновилась.

«Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу включили», — пошутил президент и добавил, что Москва действительно готова идти навстречу своим друзьям для того, чтобы были удовлетворены все потребности.

Ранее Токаев сообщил, что приезд Путина в Астану сопроводило крайне редкое явление — на небе появился полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. По мнению казахстанского лидера, случившееся — это очень хороший и добрый знак.

