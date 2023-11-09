Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:16, 9 ноября 2023Россия

Путин шуткой ответил на отключение его микрофона на встрече с Токаевым

Путин пошутил про отключение микрофона в ходе его выступления в Казахстане

Фото: Павел Бедняков / ТАСС

Президент России Владимир Путин шутливо высказался об отключении его микрофона во время выступления перед журналистами по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. На ответ главы государства обратили внимание журналисты кремлевского пула в Telegram.

Российский лидер рассказал, что в ходе встречи, в частности, обсуждались поставки электроэнергии и транзит угля. «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...», — речь Путина оборвалась после короткого сигнала устройства, однако спустя мгновение подача звука возобновилась.

«Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу включили», — пошутил президент и добавил, что Москва действительно готова идти навстречу своим друзьям для того, чтобы были удовлетворены все потребности.

Ранее Токаев сообщил, что приезд Путина в Астану сопроводило крайне редкое явление — на небе появился полумесяц в сопровождении очень ярких звезд. По мнению казахстанского лидера, случившееся — это очень хороший и добрый знак.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В регионах России начали запрещать аборты в частных клиниках. Почему это опасно для женщин?

      В аэропортах России массово пройдут изменения

      Володин раскритиковал идеи депутатов Госдумы по повышению рождаемости

      Памятник попавшему в ДТП Стремоусову появился в Симферополе

      Следивший за военкором Коцем попал на видео

      Путин оценил рост экономики России

      Иностранца задержали в столичном аэропорту за незаконный вывоз котенка

      Названы простые способы избавиться от боли в спине

      Украина опередила Турцию на пути в Евросоюз. Почему европейские чиновники признали Киев более достойным?

      Россиян предостерегли от поездок в Латвию на личных автомобилях с номерами РФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости