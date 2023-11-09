Токаев сообщил о сопроводившем приезд Путина в Казахстан редком явлении

Токаев: когда Путин прилетел в Астану, на небо вышел полумесяц с яркими звездами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что приезд его российского коллеги Владимира Путина в Астану сопроводило крайне редкое явление. На данный эпизод встречи глав государств обратили внимание журналисты кремлевского пула в Telegram.

По мнению казахстанского лидера, случившееся — это очень хороший и добрый знак.

«Сегодня, когда вы рано утром прилетели, на небо вышел полумесяц в сопровождении очень ярких звезд», — рассказал Токаев и добавил, что также обратил внимание всех присутствовавших на встрече в аэропорту на данное явление.

Путин прибыл в столицу Казахстана с официальным визитом в четверг, 9 ноября. Предполагается, что вместе с Токаевым они обсудят весь комплекс отношений, в том числе вопросы инвестиций и взаимодействия в различных областях, а по итогам переговоров подпишут ряд документов.

Российский президент ранее выразил мнение, что его личные контакты с казахстанским коллегой в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей.